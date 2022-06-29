شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: سددنا 9 مليارات جنيه للبترول مديونية 11 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة للصناعات الكيماوية ،أن خطة تعظيم واستغلال أصول الشركات غير المستغلة تمضى قدما بما ينعكس بصورة إيجابية على الشركات التابعة وعلى القابضة للصناعات الكيماوية .

أضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أنه خلال العام المالى 2020-2021، تم تسوية المديونية الخاصة بالشركات التابعة لصالح الهيئة العامة للبترول بإجمالي 9 مليارات جنيه لعدد 11 شركة على رأسها الدلتا للأسمدة والقومية للأسمنت تحت التصفية، والنصر للأسمدة وراكتا وكيما والنقل والهندسة ومصر لصناعة الكيماويات ونيازا وآليايات وناروبين ومطابع محرم‏، لافتا انه تم تسليم الهيئة العامة للبترول أرض المراجل والقومية للأسمنت وأرض في شركة راكتا وفي شركة النصر للأسمدة.

أشار أنه توقيع بروتوكول لاستغلال الأصول غير المستغلة، وذلك في إطار خطة الدولة في تطوير عواصم المحافظات، ونظام الشراكة وعلى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2021، حيث تم توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة المحاريث والهندسة والمصرية للأحذية باتا و الهيئة الهندسية؛ لإنشاء مشروع استثمارى سكنى تجارى خدمى بنظام المشاركة فى الحصة العينية بنسبة 30% للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

أضاف عماد الدين مصطفى، أنه تم المشاركة فى مشروع الإسكان ‏الاجتماعى بديل العشوائيات بين الشركة القابضة وشركة المحاريث والهندسة فى منطقة القبارى فى المنشية الجديدة، امتداد بشائر الخير 5 بمحافظة الإسكندرية؛ لبناء وحدات سكنية اجتماعية بديلة، موضحا انه أيضا من الجهود المبذولة من مجلس الإدارة ، تم تغير تخصيص أراضى لتعظيم الاستفادة منها، حيث نجحت الشركة القابضة بدعم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى تغيير تخصيص بعض الأراضى من صناعى إلى سكنى للاستفادة منها.