شكرا لقرائتكم خبر عن واردات المحمول تفقد 144 مليون دولار فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت واردات مصر من الموبايلات تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من أجهزة تليفون للأفراد لتسجل نحو 25 مليون و263 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 169 مليون و358 ألف دولار فى شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغ 144 مليون و95 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات الهواتف المحمولة جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 452 مليون و733 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 748 مليون و231 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 295 مليون و498 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم السلع الاستهلاكية كلا من سيارات الركوب وبلغت قيمتها نحو 196 مليونا و609 آلاف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت نحو 355 مليونا و228 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ 158 مليون 619 ألف دولار، يليها واردات الأثاث ومقاعد وحوامل فرش بقيمة 11 مليون و513 ألف دولار فى مارس الماضى، مقابل 11 مليون و247 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 266 ألف دولار.

وتشهد واردات الهواتف المحمولة تباين ملحوظ، حيث عادت الواردات للارتفاع مرة أخرى وسجلت نحو 129 مليون و816 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 108 مليون و247 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 21 مليون و569 ألف دولار.