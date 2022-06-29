شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-6-2022.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.





البورصة تخسر 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.041 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.4 مليون ورقة مالية بقيمة 883.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.81%، والعرب على 9.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 60.4 مليون جنيه، 493.3 ألف جنيه، 13.8 مليون جنيه، 107.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 230.6 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 9179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11232 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:- جي بي أوتو بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.37%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.44%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 7.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.86%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.43%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.56%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 7.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.10%.

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر-1 بسعر إغلاق 1.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.17%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.146 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.13%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.028 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.67%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.439 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%.