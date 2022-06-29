أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-6-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.041 مليار جنيه.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.





البورصة تخسر 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.041 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.4 مليون ورقة مالية بقيمة 883.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.81%، والعرب على 9.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 60.4 مليون جنيه، 493.3 ألف جنيه، 13.8 مليون جنيه، 107.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 230.6 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 9179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11232 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.





أسهم الخزينةأعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 2.155 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، والثانية 600 ألف سهم، والثالثة 85 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.06%، والرابعة 50 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.78% من أسهم رأس المال، والخامسة 449.9 ألف سهم خزينة ليصل الإجمالي 4.6 مليون سهم.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 600 ألف سهم، 150 ألف سهم، 142.1 ألف سهم، 82.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 600 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 267 ألف سهم، 505 ألف سهم، 132 ألف سهم، 334.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 22 ألف سهم، 300 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 741 سهم.

وأعلنت الشركة العربية للأسمنت، شراء المساهم صادق أحمد صادق السويدي عدد 6.15 مليون سهم بسعر 3.25 جنيه بقيمة إجمالية 19.987 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.11% إلى 5.73%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة سبيد ميديكال، خسائر في قائمة الدخل المجمعة عن الربع الأول من عام 2022 بلغ 38.4 مليون جنيه، جاء ذلك نتيجة خسائر تشغيلية بمبلغ 18.99 مليون جنيه فرق بين الإيرادات والمصروفات نتيجة انخفاض المبيعات وتأثرها بانكسار موجة العدوى لفيروس كورونا وبناء عليه انخفاض الطلب على التحاليل المرتبطة بفيروس كورونا مما أثر على إيرادات الشركة بالسلب وانخفاض سعر بيع PCR عدة مرات خلال الفترة الماضية مما أثر بالسلب على إيرادات الشركة، ورفع الإجراءات الاحترازية في معظم الدول والتي شملت الاستغناء عن تحاليل PCR.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي الربح بعد الضريبة خلال الفترة المنتهية في 31 مايو عام 2022 وبلغ 97.2 مليون جنيه مقابل 91.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.





بي إنفستمنتس قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية-إحدى الشركات التابعة- قامت بإنهاء عملية الاستحواذ على نسبة 51% من إجمالي رأس مال المركز المصري لأطفال الأنابيب، ومن المتوقع ألا تزيد قيمة الصفقة عن 126 مليون جنيه.





مصر الجديدة للإسكان قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس إدارة الشركة وافق على اعتماد مسودة العقد النهائي الخاص بتطوير أرض مشروع هليوبارك (1695 فدان) مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري بنظام المشاركة في الإيرادات، وسوف يتم توقيع العقد بالأحرف الأولى في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم التوقيع النهائي بعد استكمال الحصول على الموافقات اللازمة.