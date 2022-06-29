شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للخام الأمريكى تصعد إلى 112 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.4 دولارا إلى 112 دولارا للبرميل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها وخام برنت يقفز 3 دولارات إلى 118.06 دولارا للبرميل.

وفى وقت سابق أعلنت الخارجية البلغارية، طرد 70 دبلوماسيا روسيا، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها موسكو في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.

وفرضت العديد من الدول الغربية والأمريكية، عدة عقوبات على السلطات الروسية، بعد إعلان الأخيرة شن الحرب على أوكرانيا، تحت مسمى عمليات تحرير "دونباس".

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، منع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسياسيين آخرين.