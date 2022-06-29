"فودافون مصر" تقدم خدمة SD-WAN لأول مرة فى مصر بالتعاون مع شركة VMWARE

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القاهرة - سامية سيد - - رئيس قطاع الشركات لفودافون مصر: خدمة SD-WAN تمكن الشركات من مراقبة أداء الشبكة وتتيح أعلى مستويات الأمن السيبراني - المدير الإقليمى لـ VMWARE : تقنيات الاتصال الحديثة التي تتميز بالسرعة والكفاءة هي الدعامة الأساسية لنمو وتطور الاقتصاد

أعلنت شركة فودافون مصر بدء تقديم خدمة SD-WAN - شبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) الجديدة - لعملاء الشركات في مصر، لتكون أول شركة اتصالات تطلق هذه الخدمة بالشراكة مع VMWARE، وذلك في إطار عمل الشركة على دعم تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية، بصفتها من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال.

وكشفت فودافون مصر عن استخدام تقنية SD-WAN في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها بالشراكة مع VMWARE - VMware Technology Network VMTN- وذلك لزيادة مصداقية المنتج والاستفادة من مميزاته التي تساهم في رفع كفاءة أعمال الشركات، وتوفير الوقت وخفض التكلفة،

صرح محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر، إن التطور المتلاحق للأنظمة التكنولوجية يفرض تحديات مستمرة على المستهلكين والشركات، وتحرص فودافون مصر على مواكبة تلك التطورات باستمرار وتوفير أحدث الأنظمة لعملائها، خاصة من الشركات حتى يمكنهم الاستفادة من أحدث التقنيات، مؤكدا أن فودافون مصر تتطلع إلى تعزيز ريادتها في مجال خدمات الاتصالات، وجلب كافة الابتكارات الحديثة التي تضيف قيمة إلى السوق المصري وتلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن تقنية SD-WAN تمكن الشركات والمؤسسات من مراقبة أداء الشبكة وإدارة التكوين بسهولة وتكلفة مناسبة، كما أنها تتيح مستوى عالي من الأمن السيبراني من خلال ترميز البيانات، وتعمل على اختيار أفضل مسار بيانات لتحسين الأداء العام لجهاز الاتصال وأداء التطبيقات.

وتعد SD-WAN من أحدث التقنيات التي تساهم في مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات الحالية، إذ يمكنها من تحسين استخدام الموارد لعمليات النشر متعددة المواقع، كما تمكن مسؤولي الشبكات من استخدام النطاق الترددي بكفاءة أكبر، بما يساعد في ضمان مستويات عالية لأداء التطبيقات الهامة دون التضحية بالأمان أو خصوصية البيانات.

من جانبه أعرب عمرو صلاح، المدير الإقليمي في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي لدى شركة «VMware» عن سعادته بالتعاون مع شركة فودافون مصر، التي تتمتع بمكانة رائدة في توفير أفضل إمكانيات الدعم التقني الذي تحتاجه المؤسسات والشركات في مصر، وهو ما يتوافق مع رؤية واستراتيجية شركة «VMware» التي تتبنى مبدأ العمل على مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي، مشيرا إلى أن توفير تقنيات الاتصال الحديثة التي تتميز بالسرعة والكفاءة وتوفير أعلى قدر من حماية البيانات هو الدعامة الأساسية لنمو وتطور الاقتصاد، لافتا إلى أن SD-WAN هو منتج تم تطويره لتغيير السوق الرقمي، حيث يُمكِن المستخدم من التحكم في الإنترنت و خطوط الربط الخاصة به ومراقبتهم عن قرب من خلال البوابة الإلكترونية التي تتيح للعملاء الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان لاتخاذ الإجراءات المطلوبة على الفور.