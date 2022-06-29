شكرا لقرائتكم خبر عن لايبو تك: المملكة تغدق 3 مليارات دولار على صناعة العقاقير والأدوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلط موقع «لايبو تك» الضوء على جهود المملكة في تطوير القطاع الصيدلاني، حيث قامت بضخ 3 مليارات دولار في صناعة اللقاحات والأدوية، وتعمل على تعزيز التكنولوجيا الحيوية، مع التطلع إلى أن تصبح مركزا لصناعة اللقاحات.

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «تم إطلاق العديد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بقيمة 3.4 مليار دولار، لتحقيق أهداف الأمن الدوائي والصحي، وجعل المملكة مركزا مهما لصناعة الدواء الواعدة».

ونقل الموقع عن سعادة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس لجنة تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر بن إبراهيم الخريف، قوله إن القطاعات الصيدلانية المستهدفة بشكل عام، والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار سيتم تنفيذها على عدة مراحل. وسيبدأ ذلك باللقاحات والأدوية الحيوية، حيث ستركز المرحلة الأولى على توطين اللقاحات والبلازما وتقنيات الأنسولين. مضيفا أن ذلك سيزيد من قدرات المملكة في هذه القطاعات ويحقق الأمن الصحي والدوائي مع تقليل التكلفة المرتفعة على ميزانية الدولة، التي تستورد حاليا 100 ٪ من اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

وأضاف أن قطاع الأدوية الحيوية يتمتع بأسرع معدل نمو في السوق بين جميع القطاعات الصيدلانية بمعدل سنوي 17 ٪.

وأوضح الخريف أن اللجنة ستركز في المرحلة الأولى على توطين لقاحات الأطفال الأساسية وبناء القدرات الذاتية اللازمة ومنصات التصنيع لمكافحة الأوبئة في المستقبل. وسيتبع ذلك إنتاج الأنسولين لعلاج مرضى السكري.

«قطاع الأدوية الحيوية يتمتع بأسرع معدل نمو في السوق بين جميع القطاعات الصيدلانية بمعدل سنوي 17 ٪»