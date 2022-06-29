شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق ثنائي لتوحيد أسعار الشهادات الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الضيافة والترفيه حمد البوعلي، عن وجود تنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لتوحيد أسعار الشهادات الصحية، لافتا إلى أن العمل يجري لرفع توصية بشأن توحيد مواصفات واجهات المحلات.

وقال خلال مساء أمس الأول الإثنين، في اللقاء الموسع لقطاع الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، إن اللجنة وضعت الأفكار الأولى لإقامة منتدى للترفيه والضيافة بالمنطقة الشرقية، للوقوف على واقع ومستقبل قطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية، والتعرف على أفضل سبل التعاطي مع هذا النمو الذي تشهده المنطقة في ذلك القطاع، وما يشير إليه من توسع أكبر خلال العام والأعوام القادمة، مبينا أن قطاع الضيافة والترفيه سجل ارتفاعا ملحوظا في الفترات القليلة الماضية، وثمة توقعات بأن تشهد الفترات المقبلة نموا متزايدا وتنافسا كبيرا، خاصة مع اتساع حجم السوق المحلي ودخول شركات عالمية فيه.

وأضاف البوعلي: إن الدولة وضعت قطاع الضيافة والترفيه ضمن محركات النمو الإستراتيجية في إطار تنفيذ مستهدفاتها للتنويع الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية كافة في الناتج المحلي الإجمالي، منوها بإطلاق المشروعات الكبرى وكذلك مراجعة اللوائح والقوانين، فضلا عن تكثيف البرامج والمبادرات لأجل تمكين المستثمرين من مواصلة الاعمال والأنشطة، لا سيما أن القطاع من القطاعات الواعدة إنتاجيا وتشغيليا.

وأشاد بالجهود الحكومية المبذولة لدعم قطاع السياحة والترفيه في المنطقة، منوها بالمشروع الذي يجري بحثه مع المستثمرين، والمتمثل في مشروع النقل الساحلي على طول إطلالة المنطقة الشرقية على الخليج، والمقدرة بنحو 3400 كلم مربع.

وتطرق إلى منجزات اللجنة خلال أربع سنوات، إذ عقدت 12 لقاء و14 ورشة عمل و23 محاضرة وأربع مبادرات، والعمل على توطين قطاع الترفيه مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة وبرامج لجنة الضيافة والترفيه لعام 2022م، من أجل إثراء الحوار والنقاش، وتبادل وجهات النظر حول المصالح المشتركة للمنشآت العاملة في القطاع، ومناقشة كيفية تعاطيها مع تنافسية السوق المتزايدة بالمنطقة الشرقية، والتعريف بالفرص والتحديات التي يواجهها القطاع، ووضع الحلول المناسبة لها.