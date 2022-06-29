شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على انخفاض حاد.. خسائر كبيرة لأبل وأمازون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هوت بورصة وول ستريت وسط موجة مبيعات واسعة إذ ثبطت بيانات قاتمة لثقة المستهلك تفاؤل المستثمرين وغذت مخاوف بأن معركة مجلس الاحتياطي الاتحادي القوية ضد التضخم قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على انخفاض حاد وجاء المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا في مقدمة الخاسرين.

ومنيت أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون دوت كوم بخسائر كبيرة.

وقبل يومين من نهاية الشهر ونهاية الربع الثاني يتجه المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي نحو تسجيل أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية للنصف الأول من العام منذ 1970.

وتتجه المؤشرات الثلاثة جميعها لتسجيل ثاني انخفاضات فصلية على التوالي للمرة الأولى منذ 2015.

وأظهرت بيانات نشرت صباح الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك الأمريكي هبط إلى أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2021 مع وصول التوقعات القصيرة الأجل إلى أكثر مستوياتها تشاؤما في حوالي 10 سنوات.

وبحسب بيانات أولية، أغلق ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 78.02نقطة، أو 2.00%، إلى 3822.09 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 343.06 نقطة، أو 2.98%، ليغلق عند 11181.50 نقطة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 490.78 نقطة، أو 1.56%، إلى 30947.48 نقطة.