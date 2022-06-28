شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس ريكوردر: المملكة تستثمر بكثافة في مدينة فيصل آباد الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «من المتوقع إقامة معرض لمنتجات مصنوعة في باكستان في المملكة قريبا جدا، كما تستكشف الدولتان أيضا مشاريع مشتركة في العقارات والمنتجات الحلال وتصنيع آلات النسيج».

أبرزت صحيفة «بيزنس ريكوردر» الباكستانية عزم المملكة على الاستثمار بكثافة في مدينة فيصل أباد، بالإضافة إلى توفير مليوني وظيفة إضافية للباكستانيين بموجب رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة دولة متطورة ومنفتحة على العالم بالكامل بحلول عام 2030.

وأضاف الصحيفة أن السعوديين لديهم ارتباط خاص بفيصل آباد بسبب تسمية هذه المدينة باسم الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز. ونقلت عن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قوله عن المملكة: «إننا أعضاء في نفس العائلة، وعلاقاتنا ستتطور أكثر في السنوات القادمة».

أيضاً، من المزمع قيام مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك بدوره الرئيسي في ربط مجتمعات الأعمال في البلدين، مع إبراز الأهمية والكفاءة المحتملة لـرواد الأعمال المحليين، الذين سيمهدون الطريق لتوطيد العلاقات المستقبلية بين البلدين.

على الجانب الآخر، من المتوقع إقامة معرض لمنتجات «صنع في باكستان» في المملكة قريبًا جدًا، كما تستكشف الدولتان أيضًا مشاريع مشتركة في العقارات والمنتجات الحلال وتصنيع آلات النسيج.

وتقع فيصل أباد في موقع إستراتيجي في قلب باكستان، والتي ترتبط بشكل جيد بالأسواق الرائدة في العالم، من خلال روابط موثوقة للسكك الحديدية والطرق البرية والجوية. وبها منطقتان صناعيتان متطورتان بشكل جيد حيث يمكن للسعوديين القيام باستثمارات لجني الأرباح من خلال عدد من المصانع، وتحرص الحكومة الباكستانية على تقديم أقصى قدر من التسهيلات للمستثمرين السعوديين.

وعلى الرغم من أن النسيج هو أبرز قطاع صناعي في فيصل آباد، إلا أن القطاعات الأخرى تحرز تقدمًا أيضًا، وتعتبر تكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات نموًا في المنطقة، ويوجد طلب كبير على منتجاتها في جميع أنحاء العالم بحسب الصحيفة.