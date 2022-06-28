شكرا لقرائتكم خبر عن هيلينيك شيبينج: تعاون بحري مطرد بين الرياض وجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الشراكة بين البلدين تصب مباشرة في صالح دعم إجراءات دخول موانئ البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال

سلط موقع «هيلينيك شيبينج» الضوء على التعاون المطرد بين السعودية وجيبوتي في قطاع النقل البحري، بعد أن وقعت الدولتان اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة بينهما في هذا القطاع الإستراتيجي.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «وقعت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للنقل، اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري مع إدارة الشؤون البحرية بجمهورية جيبوتي، في إطار مساعي الدولتين لدعم التبادل التجاري بينهما».

وحسب الموقع، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين المملكة وجيبوتي على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وخاصة النقل البحري، إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في العالم، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري وتسهيل عمليات القطاع اللوجستي.

وأضاف الموقع: «الشراكة بين البلدين تصب مباشرة في صالح دعم إجراءات دخول موانئ البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال».

أيضا، تضمنت الاتفاقية آلية لمعاملة سفن البلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما والرسو والمغادرة وفي حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.