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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارةالهيئة العامة للعقار عقد اجتماعه التاسع عشر برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل.

واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على مستجدات التسجيل العيني للعقار وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، كما اطلع على تحديث حالة الأنظمة العقارية واللوائح، واستعرض تقرير الاستراتيجيةالشاملة للقطاع العقاري للربع الثاني.

وناقش المجلس أبرز إنجازات الهيئة للربع الثاني في التراخيص والاعتماد وخدمة الشركاء، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والنزاعات العقارية المنظورة بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة المساهمات العقارية «تصفية».

حضـر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة وممثلو الجهات الحكومية، وممثلو القطاع الخاص.