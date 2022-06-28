شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على مستجدات التسجيل العيني للعقار وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، كما اطلع على تحديث حالة الأنظمة العقارية واللوائح، واستعرض تقرير الاستراتيجيةالشاملة للقطاع العقاري للربع الثاني.وناقش المجلس أبرز إنجازات الهيئة للربع الثاني في التراخيص والاعتماد وخدمة الشركاء، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والنزاعات العقارية المنظورة بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة المساهمات العقارية «تصفية».
حضـر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة وممثلو الجهات الحكومية، وممثلو القطاع الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.