ملتقى برنامج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التدريب على رأس العمل «تمهير»؛ أطلقته غرفة جدة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»؛ في إطار رفع معدلات التوطين، ودعم المنشآت بالكوادر الوطنية.

وعدت غرفة جدة، إطلاق برنامج «تمهير»، نتاج التعاون المثمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل صقل القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بمختلف مجالاته؛ في ظل الأهداف التي يحملها البرنامج وفقا لرؤية المملكة 2030، الذي يحمل خدمة منشآت القطاع الحكومي وشبه الحكومي وغير الربحي، ومنشآت القطاع الخاص في النطاق الأخضر المتوسط فأعلى حسب برنامج نطاقات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت، أن البرنامج يهدف للإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتخفيض تكاليف البحث والوقت المطلوب لتعيين وتوفير كوادر سعودية متخرجة يمكن الاستفادة من أعمالها دون أي التزام مالي على المنشأة، إلى جانب تعزيز صورة الجهات المستفيدة من تلك الكوادر المؤهلة.