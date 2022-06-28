شكرا لقرائتكم خبر ملتقى برنامج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعدت غرفة جدة، إطلاق برنامج «تمهير»، نتاج التعاون المثمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل صقل القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بمختلف مجالاته؛ في ظل الأهداف التي يحملها البرنامج وفقا لرؤية المملكة 2030، الذي يحمل خدمة منشآت القطاع الحكومي وشبه الحكومي وغير الربحي، ومنشآت القطاع الخاص في النطاق الأخضر المتوسط فأعلى حسب برنامج نطاقات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضحت، أن البرنامج يهدف للإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتخفيض تكاليف البحث والوقت المطلوب لتعيين وتوفير كوادر سعودية متخرجة يمكن الاستفادة من أعمالها دون أي التزام مالي على المنشأة، إلى جانب تعزيز صورة الجهات المستفيدة من تلك الكوادر المؤهلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى برنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.