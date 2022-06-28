«تطوير» يوافق على تمويل مطورين عقاريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت لجنة برنامج تمكين المطورين العقاريين «تطوير» التابعة لصندوق التنمية العقارية، على تقديم الدعم والتمويل لعدد من شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية؛ وذلك لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية في المقر الرئيس للصندوق بالرياض، حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات، واستعرض اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة. وأشار الصندوق العقاري إلى توقيع 6 اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الجهات التمويلية؛ لتفعيل دور برنامج «تطوير» في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، لافتا إلى أن منشآت القطاع يمكنها التقديم على خدمات «تطوير» والاستفادة منها، من خلال البوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية. ويتمثل دور اللجنة التي شكلت بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في التأكد من سلامة الإجراءات، بما يمكن مؤسسات وشركات التطوير العقاري من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج «تطوير».

ويهدف برنامج «تطوير» إلى بناء شراكة فاعلة بين منشآت قطاع التطوير العقاري والجهات التمويلية؛ لتعزيز التنافسية في تقديم منتجات سكنية متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة، ويعد البرنامج منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز التوازن، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.