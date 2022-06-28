شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتل الترتيب 14 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الاستثمار، أن المملكة تستمر في جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتسهيل رحلة المستثمر؛ لتحقق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً في الربع الأول من العام 2022م بنسبة 9.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بتدفقات بلغت 7.4 مليار ريال

وأشارت إلى أن المملكة تألقت في المؤشرات العالمية وحصلت على الترتيب 14 على مستوى دول مجموعة العشرين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021م، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد مما يعكس تنافسية الاقتصاد السعودي وتطور بيئته الاستثمارية.

وذكرت أن المملكة في الصدارة بين دول العالم، مزدهرةً بفرصها النوعية في القطاعات الواعدة، حيث استمرت بالتقدم في عدة مؤشرات عالمية لعام 2022م، وفقًا لكتاب التنافسية العالمية (IMD)، مما يؤكد على تحقيق مملكة الفرص لمستهدفات وتطلعات رؤيتها الطموحة.