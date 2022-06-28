شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات ريال.. المملكة تسجّل 126 مليون عملية لنقاط البيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.049.000 بقيمة 304.945.000 ريال

- بلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.202.000 بقيمة 536.458.000 ريال

حققت 126.682.000 عملية لنقاط البيع في المملكة خلال المدة من 19 يونيو حتى 25 يونيو 2022م، 9.421.756.000 ريال، مقابل 9.928.864.000 ريال عن المدة السابقة نفسها. ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 3.879.000 بقيمة 656.074.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 993.000 بقيمة 372.348.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 87.000 بقيمة 138.717.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 659.000 بقيمة 240.430.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 10.970.000 بقيمة 592.233.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.408.000 بقيمة 688.079.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 773.000 بقيمة 275.916.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 451.000 بقيمة 153.798.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.029.000 بقيمة 81.426.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 200.000 بقيمة 225.472.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 14.772.000 بقيمة 1,018.827.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.990.000، بقيمة 243.263.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 36.357.000 بقيمة 1,323.106.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 30.215.0000 ، بقيمة 1.319.682.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 374.000 بقيمة 88.743.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1,659.000 بقيمة 587.511.000 ريال.

في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 15.865.000 بقيمة 1,416.130.000 ريال. وعلى مستوى مدن المملكة, بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 35.030.000 بقيمة 3.044.306.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5,017.000 بقيمة 291.102.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 5.306.000 بقيمة 323.527.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.667.000 بقيمة 168.428.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.169.000 بقيمة 144.748.000 ريال.

كما بلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.158.000 بقيمة 137.925.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.132.000 بقيمة 328.892.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.049.000 بقيمة 304.945.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.202.000 بقيمة 536.458.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 18.342.000 بقيمة 1,527.106.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 43.610.000 بقيمة 2.704.315.000 ريال.