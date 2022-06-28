شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي»: «نظام الشركات الجديد» يشجع الاستثمار الجريء ويحفز المنظومة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي صدر اليوم بقرار مجلس الوزراء حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين قطاع الأعمال.

وقال : "إن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.