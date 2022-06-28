استعدادا لعيد الأضحى.. التموين تعلن أسعار الخراف الحية واللحوم الطازجة والمجمدة في الشوادر والمجمعات الاستهلاكية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ 100 طن لحوم يوميا بالمجمعات الاستهلاكية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

كما تطرح الشركة المصرية للحوم وللدواجن، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لحوم ضاني سودانية طازجة مبردة بسعر 130 جنيه للكيلو ولحوم سودانى طازجة بـ 115 جنيها، كذلك طرح الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، من خلال 24 منفذا للشركة.

كما أعلنت التموين إقامة 39 شادرا على مستوى الحمهورية لتوفير الخراف الحية لتغطي كافة المحافظات بسعر 90 جنيه للكيلو القائم، لافتا إلى استمرار عمل شركات الجملة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التي تتبع وزارة التموين خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى المبارك كما سيتم تشكيل غرفة عمليات على مستوى الوزارة للقرى والتوزيع فضلا عن متابعة كافة الأمور لضمان و توفير كافة السلع.