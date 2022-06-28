شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 128.7% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والبحرين خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 6/28 / 2022 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتصل إلى 917.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 401 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 128.7%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين 450.7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 139.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 223.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من البحرين 466.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 261.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 78.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى البحرين خلال عام 2021

كتب وصحف وصور بقيمة 387.1 مليون دولار.

فواكه بقيمة 9.3 مليون دولار.

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 9.1 مليون دولار.

وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.3 مليون دولار.

خضر ونباتات بقيمة 6.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من البحرين خلال عام 2021

خامات معادن بقيمة 296.4 مليون دولار.

ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 129.2 مليون دولار.

حديد وصلب بقيمة 21.8 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.1 مليون دولار.

نحاس ومصنوعاته بقيمة 3.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 127.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 107.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.6 %، بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 40.6%.

وبلغت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر 174.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 119 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8%.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان البحرين 1.9 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة البحرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 23 ألف مصري حتى نهاية 2020.