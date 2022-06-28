شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة لمياه الشرب" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشكلات قد تطرأ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وشدد رسلان على الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبا لاى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحى.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حملة توعوية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الاضاحى فى شبكات الصرف الصحى والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التى تنتج عن مثل تلك السلوكيات الخاطئة.

كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك https://www.facebook.com/HCWWeg أو عبر موقعها الإلكتروني www.hcww.com.eg