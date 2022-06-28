شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والإماراتية بجلسة الثلاثاء.. وهبوط بورصتي الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.13% رابحًا 243.89 نقطة ليغلق عند مستوى 11671.15 نقطة، وصعد بورصة الإمارات، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.25% خاسرًا 4.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1806.28 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.13% رابحًا 243.89 نقطة ليغلق عند مستوى 11671.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% رابحًا 110.76 نقطة ليغلق عند مستوى 20358.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.6 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 3.22%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.98%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.51%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.41%، ثم قطاعي البنوك، والاستثمار والتمويل بنسبة 2.15%، 2.14%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.43%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل، والنقل بنسبة 1.08%، 1%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والصناديق العقارية المتداولة، والأدوية، والرعاية الصحية بنسبة 0.52%، 0.41%، 0.37%، 0.1%، على التوالي.

وقفز 147 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.87%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.85%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 5.96%، وتراجع 58 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.91%، ثم سهم "العمران" بنسبة 3.76%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 314.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.09% رابحًا 35.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3252.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 64.1 مليون سهم محققة ما قيمته 201.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4105 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.66%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.91%، ثم قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 1.54%، 1.41%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.34%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المرافق العامة، والنقل بنسبة 0.79%، 0.18%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا على رأسها سهم بنك السلام بنسبة 4.45%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 3.27%، وتراجعت 6 أسهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.74%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.21%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.4 مليون ورقة بقيمة 54.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.98% رابحًا 304.04 نقطة ليغلق عند مستوى 9392.1 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.988 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 173.7 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 10980 صفقة.

وارتفع 37 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة البحيرة الوطنية للتأمين" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 14.74%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8.74%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 5.08%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 1.43%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)-ذات العائد الموزع" بنسبة 1.4%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 334.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% خاسرًا 4.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1806.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 583.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 27.39% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.43%، 0.81%، 0.6%، على التوالي، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.44%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، وصعد سهمي بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.22%، 0.21%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7331.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% رابحًا 16.17 نقطة ليغلق عند مستوى 8147.80 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% خاسرًا 40.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5646.39 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.79% خاسرًا 46.50 نقطة ليغلق عند مستوى 5875.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 165.6 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9483 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.77%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.66%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.55%، 0.44%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.45%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%.