شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للتأمين: انطلاق المارثون الأخضـر.. الطريـق إلـى COP27 السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن تنظيمه للماراثون السنوي الثالث له بعنوان " نجري معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة"، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الشباب والرياضة، حيث سينطلق الماراثون يــــوم السبت الموافــــــق 2/7/ 2022 من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بمركز شباب الجزيرة تحت شعار: " المارثــون الأخضـر.. الطريـق إلـي COP27 "

في بيان له اليوم صرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن تنظيم الماراثون في نسخته الثالثة يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، لافتا أن الماراثون هذا العام يهدف الى التوعية لمفهوم البيئة النظيفة والصحة المستدامة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ لعام 202 (COP 27)، وأيضا لزيادة الوعي التأميني والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على "مجتمع صحي".

والجدير بالذكر بأنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفى غدا الاربعاء بالقاعة الرئيسية بوزارة الشباب والرياضة بحضور كل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، و المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ورؤساء شركات التأمين

كما من المتوقع مشاركة ما يقارب من 2000 مشترك هذا العام من العاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من المؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين في مصر، ويضم الماراثون مجموعة من مسابقات العدو لكافة المشاركين ومضمار الموانع وأيضا منافسات بين العاملين بشركات التامين.