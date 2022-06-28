شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يحتفل بشباب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة في محافظة بورسعيد؛ قام وفد من مسئولي جهاز تنمية المشروعات بزيارة لمحافظة بورسعيد حيث تم عقد لقاء مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كما استقبل الوفد الأستاذ محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة الذين قاموا بجولة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة وزيارة لبعض المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات، وزيارة مدينة بور فؤاد لمتابعة بعض المشروعات التي حصلت على رخص توفيق أوضاع من خلال الجهاز كما قام الوفد بتفقد مركز التراخيص بحي المناخ ببورسعيد، وزيارة معرض "صنع في بورسعيد " الذي يشارك به أصحاب المشروعات الممولة من الجهاز. كما تم تسليم عدد من عملاء الجهاز 3 شيكات اقراض مباشر بقيمة مليون ونصف مليون جنيه وكذلك 5 رخص مؤقتة و5 رخص نهاية للبدء في مشروعاتهم الجديدة.

وقد ضم وفد جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز والدكتور خالد نصر مدير المنطقة الثانية بالجهاز والأستاذ وائل حامد مدير فرع الجهاز ببورسعيد.

وصرح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن المحافظة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لإتاحة مختلف أوجه الدعم والمساندة للمشروعات والشركات الصغيرة والعمل على حل أية مشكلات قد تواجههم على أرض الواقع، مؤكدا أنه يتم التركيز على إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية للعمل على تلبية احتياجات الأسواق من المنتجات محلية الصنع والتي تتمتع في نفس الوقت بجودة عالية مضيفا أن دعم هذه المشروعات يتفق مع سياسة الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل وتوفير مستوى اقتصادى أفضل للمواطنين.

وقال النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب إن زيارة أعضاء اللجنة لمحافظة بورسعيد تأتى في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة وقيام اللجنة بمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والعمل على تذليل المعوقات التي قد تصادف تطبيقه، بجانب تفقد المشروعات بالمنطقة الصناعية، وكذلك زيارة المشروعات التي تم تقنين أوضاعها وبعض المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات للتعرف على تجارب الشباب في إقامة مشروعاتهم الصغيرة ومدى استفادتهم من التيسيرات والمزايا التي يتيحها القانون الجديد.

وفى نفس الإطار قام الجهاز بالتعاون مع محافظة بورسعيد وأمازون مصر وجمعية شباب أعمال جنوب بورسعيد بتنظيم برنامج تدريبي للمئات من أصحاب المصانع لتسهيل دمجهم على المنصات الكبرى للتجارة الإليكترونية. وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز أن الجهاز ينظم هذا البرنامج التدريبى في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجهاز وأمازون مصر في مارس من العام الجاري وأضاف أنه سيتم خلال البرنامج تعريف أصحاب المصانع بآليات عرض منتجاتهم على منصة أمازون. وأكد عباس على أن مشاركة المصنعين المصريين في البرامج التدريبية التي ينظمها الجهاز بشكل دوري تساعدهم على الوصول للأسواق المحلية والعالمية والاستفادة من فرص تسويقية واستثمارية ذات جدوى غير مسبوقة تعظم الاستفادة من الاقتصاد الرقمي ومساهمته في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة.

وأوضح الدكتور خالد نصر مدير المنطقة الثانية بالجهاز والتي تضم محافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء أن الجهاز قام خلال الـ 8 سنوات الماضية وحتى مايو 2022 بتمويل حوالى 45 ألف مشرع صغير ومتناهى الصغر باجمالى قدره 1.862 مليار جنيه أتاحت 81.650 فرصة عمل. وأضاف الأستاذ وائل حامد مدير فرع الجهاز بالمحافظة أن الفرع يقدم خدماته لأصحاب المشروعات وللمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وتتضمن هذه الخدمات حزم تمويلية متنوعة بالإضافة إلى خدمات غير مالية تتمثل في الدورات التدريبية والمساعدة في التسويق. ودعا حامد المواطنين للتوجه للمكتب والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها.