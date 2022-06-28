شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 116.83دولار لبرنت و111.14دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 116.83دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 111.14دولار للبرميل.

وفيما يبدو أنه اعترافا من الغرب بعدم تحقيق الجدوى المرجوة من فرض حظر على النفط الروسى، تتجه دول مجموعة السبع إلى السماح بشراء النفط من روسيا، رغم استمرار حربها فى أوكرانيا، مع وضع "تسعيرة" لشرائه بسعر منخفض، وذلك من أجل خفض عائدات موسكو من الخام وفى نفس الوقت إرساء الاستقرار فى أسعار الطاقة عالميا.

وطرح ممثلون من دول مجموعة السبع، التى تنعقد قمتها حاليا فى ألمانيا، اقتراحا يعكس تراجعا فى موقف الغرب من روسيا منذ بداية الحرب الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، وذلك بتفاوضها على اتفاق من أجل شراء النفط الروسى، رغم العقوبات الغربية، شريطة أن يكون بأسعار مخفضة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن دولا من مجموعة السبع أعلنت مساء الأحد، أنها ستحظر واردات الذهب الروسى، ويرى المسئولون الأمريكيون أن كلا الأمرين، حظر الذهب وشراء النفط الروسى المحتمل بسعر مخفض، وسيلتان لتقويض المصادر الرئيسية للعائدات التى تمول حرب موسكو ضد أوكرانيا وعزلها بشكل أكبر عن النظام المالى العالمى، وكانت تلك الجهود هى المحور الرئيسى للاجتماع، سواء المعلن أو خلف الكواليس، مع سعى القادة لتعزيز التضامن مع أوكرانيا.

وتوضح نيويورك تايمز أنه على الرغم من تراجع صادرات النفط الروسى فى ظل العقوبات، إلا أن عائدات موسكو من مبيعات النفط لا تزال مرتفعة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، ويواجه المستهلكون حول العالم ألما متصاعدا من ارتفاع الأسعار، وهو ما دفع قادة السبع للبحث عن طرق للحد من عائدات روسيا وتخفيف الضغط على أسعار الطاقة، الذى أدى إلى زيادة معدل التضخم.