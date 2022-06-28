شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية 8.77% خلال أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، البيانات الأولية للرقـم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2022.

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسى باستخدام سنة الأساس 2012 / 2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعى، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعى (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسى الشـهرى (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية" 108.96 خلال شهر ابريل 2022 (أولـي) مقابل 119.43 خلال شهر مارس 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.77%.

وبلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة الملابس الجاهزة 114.28 خلال شهر ابريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022، حيث بلغ 105.35 بارتفاع قدره 8.48% وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لموسم عيد الفطر، وبلغ الرقـم القيـاسى لصناعــة الفلزات القاعدية 71.72 خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 حيث بلغ 63.92 بارتفاع قدره 12.20% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسـي لصناعة المشــروبات 262.81 خلال شهر ابريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 حيث بلغ 350.77 بنسبة انخفاض قدرها 25.08% وذلك لتوافر المخزون، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المركبات ذات المحركات 129.55 خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 حيث بلغ 202.41 بانخفاض قدره 36.0% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.