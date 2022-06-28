هبوط جديد لأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، برغم ارتفاع المعدن عالمياً.

وكان سعر جرام الذهب هبط جنيهين خلال تعاملات المسائية أمس الاثنين.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 668 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 859 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1002 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1145 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8016 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1828 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.31%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.