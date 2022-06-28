شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه مع توقعات بعدم زيادة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء إذ يبدو أنه من غير المرجح أن يتمكن المنتجين الرئيسيين من زيادة الإنتاج بشكل كبير، فيما زادت الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور من المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8 دولار للبرميل، أو 1.6 بالمئة، إلى 111.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ليضيف إلى مكاسب بنسبة 1.8 بالمئة حققها في الجلسة السابقة.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.9 دولار للبرميل، أو 1.7 بالمئة، إلى 116.99 دولار للبرميل بعد زيادة بنسبة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الاثنين إن بلاده تنتج ما يقرب من طاقتها القصوى القائمة على حصتها البالغة 3.168 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاقية مع أوبك وأوبك+.

وحذر الخبراء أيضا من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا ربما تزيد من شح الإمدادات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين إنها ربما تعلن حالة القوة القاهرة في خليج منطقة سيرت خلال الأيام الثلاثة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في محطات النفط.