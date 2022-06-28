شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: 3 ملايين دولار لإغاثة أفغانستان بعد الزلزال المدمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهدت الحكومة اليابانية بتقديم 3 ملايين دولار كمساعدات طارئة لأفغانستان التي شهدت في الاسبوع الماضي زلزالا مدمرا أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء.

ووقع الزلزال يوم الاربعاء الماضي وبلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه في إقليم خوست بشرق أفغانستان.

وتقول السلطات المحلية إن الزلزال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1040 شخصا وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، اليوم الثلاثاء عن حزمة من مساعدات الإغاثة الإنسانية.

وقال هاياشي إن اليابان ستقدم المساعدة في مجال الرعاية الصحية وغيرها من المجالات، بحسب ما يطلبه المسؤولون المحليون. كما وعد باستمرار المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الأفغاني.

وطلبت طالبان، التي تعاني ماليا ، مساعدات أجنبية. ويعتزم عدد من المنظمات الدولية والدول تقديم الدعم، بما في ذلك الأمم المتحدة.