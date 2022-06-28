شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية: طرح وثيقة «ملكية الدولة» للحوار المجتمعى خطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي المنشأت الغذائية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بوثيقة "سياسة ملكية الدولة" خلال اللقاء الافتراضى الذى نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .

وأشاد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة بوثيقة "ملكية الدولة" والتي تم اعدادها كاستراتيجية وخطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعد استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، كما اشاد سيادته خلال الكلمه الافتتاحية للقاء بالمجهود المبذول في إعداد الوثيقة وماتضمنه من تحليل واقعي لأوضاع القطاعين العام والخاص.

وتم خلال اللقاء الافتراضي والذي حضره أكثر من 80 عضو ممثلين عن القطاعات الغذائية والخبراء والجهات ذات الصلة، عرض للمحاور التي تشملها الوثيقة ومقترح لقطاعات الصناعات الغذائية التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والمجالات التي ستستمر فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، والأخرى التي ستزيد فيها استثماراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشاد المشاركين بالمقترح الخاص بالصناعات الغذائية لما له أثر إيجابى على مسار التنافسية فى نواحى الانتاج والتصدير على حد سواء، وكذلك أستعداد الحكومة للاستماع الي المقترحات واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات، وتم الاتفاق علي عقد المزيد من الندوات وورش العمل المتخصصة استكمالاً لمسيرة الحوار الوطني للخروج بافضل تصور وتحقيق الأهداف المرجوة من الوثيقة.