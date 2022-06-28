شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 9210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11328 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3717 نقطة.

واستقر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" عند مستوى 1736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2567 نقطة.