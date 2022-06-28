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أسعار الدواجن فى مصر اليوم تسجل 40 جنيها للمستهلكين

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القاهرة - سامية سيد - لليوم الثالث على التوالى، استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء عند مستويات تراوحت من 34-35 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك أرباح التجار، فى حين شهد سعر البيض ارتفاعا ملحوظا:

 

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 34 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 27 جنيهات.

 

أسعار البيض فى مصر

وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعا ملحوظًا عند مستوى 61 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 63 جنيها وكرتونة البيض البلدى 64 جنيها، وهذه الأسعار بارتفاع 6 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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