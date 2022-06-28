شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا خلال مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر مايو المنصرم من العام الجارى 2022، أن وحدة مرور مدينة نصر استطاعت أن تحصد المركز الاول الاكثر ترخيصا للسيارات الزيرو - بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت ترخيص حوالى 944 سيارة، ثم وحدة مرور حدائق الاهرام 816 سيارة.

وجاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة 792 ثم وحدة مرور القطامية 638 سيارة، ثم وحدة مرور 6 أكتوبر بواقع 572سيارة.

أما منفذ مرور السلوم فقد سجل 4357 سيارة جمرك، وميناء سفاجا سجل 827 سيارة، ومنفذ طابا 688 سيارة، ومرور رأس غارب 394 سيارة.