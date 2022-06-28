شكرا لقرائتكم خبر عن «مساند» لمكاتب الاستقدام: أنهوا عقودكم المتأخرة أو إيقاف مكاتبكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت البوابة الإلكترونية «مساند»، شركات ومكاتب الاستقدام الوطنية من إيقاف إبرام العقود الجديدة في منصة مساند مؤقتا، لحين معالجة العقود المتأخرة.

وأكدت «مساند» في تعميم للمكاتب وشركات الاستقدام أنها ستحقق بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة الأداء والعقود القائمة لدى مكاتب وشركات الاستقدام كافة.

وأضافت أنها مستمرة في متابعة الأداء والعقود القائمة لدى مكاتب وشركات الاستقدام كافة، كما أنها تواصل متابعة وصول العمالة للمملكة، وستتواصل مع مكاتب وشركات الاستقدام جميعها في حال عدم الالتزام.

وطالبت مكاتب وشركات الاستقدام بضرورة تقديم الخدمات وإنهاء جميع العقود القائمة «المتأخرة» حسب المدة المتفق عليها في العقد المبرم مع أصحاب العمل، مشددة على أهمية المساهمة في تحسين أداء المكاتب والشركات، فيما دعت لإتمام العقود حسب المدة المتفق عليها.

وجاء في التعميم: «إشارة إلى التعميم رقم AN009 المرسل بتاريخ 3/1/2022 نود تذكيركم بضرورة تقديم خدماتكم وإنهاء جميع عقودكم القائمة (المتأخرة) حسب المدة المتفق عليها في العقد المبرم مع أصحاب العمل، ونود إفادتكم في حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إيقاف مكتبكم عن إبرام العقود الجديدة في منصة مساند مؤقتا لحين معالجة العقود المتأخرة، علما بأنه سيتم التحقق بشكل دوري خلال الفترة القادمة ومتابعة الأداء والعقود القائمة لديكم ومتابعة وصول العمالة للمملكة العربية السعودية. وللمساهمة في تحسين أداء مكتبكم نوصيكم بإتمام عقودكم حسب المدة المتفق عليها».

وقال صاحب مكتب استقدام «حكيم الخنيزي»: إن تأخر وصول العمالة المنزلية عن الموعد المنصوص عليه في العقود يدخل المكاتب في خانة الغرامات المالية، مشيرا إلى أن الغرامات المالية تبدأ بعد مرور 90 يوما من توقيع العقود.