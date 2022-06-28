شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: 12 مليار ريال تمويلا لـ32 ألف منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الإستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية، معيض البيشي، إن بنك التنمية الاجتماعية قدم نحو 12 مليار ريال قروضا منذ نشأته، استفاد منها 32 ألف منشأة صغيرة.

وأضاف البيشي في تصريح لـ(اليوم)، خلال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، أن بنك التنمية يقدم الدعم للقطاعات الناشئة والمشاريع الصغيرة، وكذلك الأسر، مشيرا إلى أن بنك التنمية جزء من رؤية المملكة 2030 لتمويل المشاريع الناشئة.

وأفاد بأن حجم التمويل المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة نما إلى 200 مليار ريال، بينما قدم بنك التنمية الاجتماعية قروضا لمنشآت يعمل بها نحو 73 ألف موظف، كلهم مسجلون في الجهات الرسمية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية نبيل الدبل، أن المهندس السعودي لا ينقصه شيء.

وتابع الدبل في تصريح أن الداخلية تسعى لتطوير المهندسين عالميا من خلال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع.

وقال إن المهندسين والمهندسات وصلوا إلى مرحلة يطبقون خلالها أفضل الممارسات العالمية، وهناك توجه ليكون بالداخلية أكبر مهندسي مشاريع على مستوى العالم.

وفي الشأن نفسه، واصل المنتدى العالمي لإدارة المشاريع (GPMF) في نسخته الأولى؛ فعاليات بحضور نخبة من أبرز القيادات الحكومية والكفاءات الوطنية في مشاريع وبرامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وشارك في المنتدى الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع بالسعودية، خلال الفترة من 26 وحتى 27 يونيو الجاري، عدد من قادة ومديري المشاريع ورواد الأعمال وصناع التغيير من المهتمين والمختصين محليا وعالميا.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي والأول من نوعه تحت شعار «مستقبل إدارة المشاريع: الرقمنة والتكيف مع التغيير»؛ بهدف تبادل الخبرات ومناقشة آخر التطورات والتحديات والفرص الواعدة لمستقبل إدارة المشاريع على المستويَين الإقليمي والعالمي، من خلال التركيز على 4 محاور أساسية، هي: البنية التحتية، التكنولوجيا والابتكار، المدن الذكية والتنمية الاجتماعية.