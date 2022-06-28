شكرا لقرائتكم خبر عن لولو السعودية تكشف عن الصفقات التقنية المذهلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم تدشين مهرجان «هيا نتواصل» للتواصل الرقمي يوم 24 يونيو في أطياف مول بالرياض، المملكة العربية السعودية، من قبل سعد الضاوي، أحد أبرز المؤثرين المهتمين بالتقنية في المملكة العربية السعودية. وسيتضمن هذا المهرجان أفضل العروض على العلامات التجارية المتميزة للهواتف الذكية والإكسسوارات، وستكون هناك أفضل الخصومات والعروض على الأونلاين أيضا.

قال المدير التنفيذي لأسواق لولو هايبر ماركت المملكة العربية السعودية، شهيم محمد: «يأتي مهرجان السلع الرقمية «هيا نتواصل» في الوقت المناسب تماما لفصل الصيف، حيث يتطلع الناس إلى تحديث هواتفهم وكاميراتهم وملحقاتهم لقضاء العطلة الصيفية. ونقدم أفضل الصفقات والمنتجات لإسعاد المتسوقين لدينا وبأفضل الأسعار».

وتستمر العروض حتى 5 يوليو بجميع المتاجر في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، وعبر الإنترنت على www.luluhypermarket.com.