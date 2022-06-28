شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الدولية السعودية تتبنى مشروعا رقميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت منظمة غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي للغرف التجارية على مشروع مبادرة غرفة التجارة الدولية السعودية لإنشاء أربع منصات رقمية دولية تصل صفقاتها السنوية المتوقعة إلى حوالي مليار دولار سنويا، وإيراداتها المتوقعة لغرفة التجارة الدولية السعودية ومنظمة غرفة التجارة الدولية السعودية (ICC) حوالي 25 مليون دولار.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الغرفة وممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) المستشار سيف التركي، عقب زيارة وفد الغرفة لعاصمة المكسيك (مكسيكو سيتي) للمشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي لمنظمة غرفة التجارة الدولية (ICC)، إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي الإقليمي للأمريكتين، والمشاركة في مؤتمر محكمة التحكيم الدولية.

وأوضح التركي أن المنصات الأربع ستكون باللغات المعتمدة للمنظمة، إضافة إلى اللغة العربية، وستسهم في نشر سياسات وقوانين واتفاقيات التجارة الدولية، والقوانين التجارية المرتبطة بالدول الأعضاء بالمنظمة، البالغ عددهم قرابة 142 دولة، واستعراض للمناطق الاقتصادية والفرص الاستثمارية لدول مجموعة العشرين، علاوة على عرض الخدمات اللوجستية للدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى إيجاد نقطة وصل بين العرض والطلب للشركات والعملاء لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك هيثم المالكي، أن دولة المكسيك تربطها علاقة متينة مع المملكة تمتد لأكثر من سبعين عاما تقريبا.