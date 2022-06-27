شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد تعهد مجموعة السبع بعقوبات جديدة على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط دولارين للبرميل اليوم الاثنين إذ ألقت احتمالات لمزيد من الشح في الإمدادات بظلالها على السوق بينما وعدت مجموعة الدول السبع الكبرى بتشديد الخناق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه في أوكرانيا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.97 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.9 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 109.57 دولار للبرميل.

وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر"، مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على مالية روسيا.

وأغلق الخامان القياسيان كلاهما منخفضين لثاني أسبوع على التوالي يوم الجمعة بينما عززت زيادت في أسعار الفائدة في اقتصادات كبرى الدولار وأذكت مخاوف من ركود عالمي.

وقالت مصادر إن من المنتظر أن تتمسك مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، بخطة لتسريع زيادات في إنتاج الخام في أغسطس عندما تجتمع يوم الخميس.