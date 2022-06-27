شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 27-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 27-6-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمى لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، جى بى أوتو.

البورصة تخسر 9.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.740 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 288.2 مليون ورقة مالية بقيمة 828.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.84%، والعرب على 7.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 55.7 مليون جنيه، 356.1 ألف جنيه، 252.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 271.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 9255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11350 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 3739 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 2566 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 3654 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر-1 بسعر إغلاق 3.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.25%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 75.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.47%.

- العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.15%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 15.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.38%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.58%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.29%.

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر-1 بسعر إغلاق 1.383 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.45%.

- جى بى أوتو بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.03%.

- فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 3.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.64%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.07%.