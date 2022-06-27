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تعرف على ماركات السيارات الأكثر ترخيصا خلال مايو 2022

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القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادرعن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو المنصرم من العام الجاري  2022 ، عن حصد ماركة شيفورولية المركز الأول في الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 2212 .

وجاء فى المركز الثانى ماركة  شيرى بواقع  1730 ، أما  المركز الثالث كان من نصيب ماركة نيسان بواقع  1516 ، والمركز الرابع  ماركة تويوتا بواقع  1283 .

وفى المركز الخامس جاءت ماركة سوزوكى بواقع  1277 ،  وفى المركز السادس  ماركة إم جى  1055 سيارة ،  وفى المركز السابع ماركة هيونداى بواقع  781 ، وفى المركز الثامن ماركة كيا  بعدد 629 ، وفى المركز التاسع ماركة رينو بعدد مركبات 568 ، وفى المركز العاشر ماركة أوبل بعدد 412 سيارة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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