شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم فيوتشر للاستثمار السياحى بقيمة 161 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة فيوتشر للاستثمار السياحى لعدد 14 ألف سهم بقيمة 161.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم المركز المصرى لأطفال الأنابيب لعدد 1.1 مليون سهم بقيمة 110.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، عدد 20.6 مليون سهم بقيمة 289.3 مليون جنيه.

كانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.740 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 288.2 مليون ورقة مالية بقيمة 828.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.84%، والعرب على 7.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 55.7 مليون جنيه، 356.1 ألف جنيه، 252.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 271.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 9255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11350 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 3739 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 2566 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 3654 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.