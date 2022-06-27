شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين مدعومة بمكاسب لأسهم شركات التعدين مع تحسن المعنونات العالمية بفعل تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5 بالمئة لكنه تراجع من أعلى مستوياته للجلسة بعد أن تخلت بورصة وول ستريت عن مكاسبها الأولية ووجدت صعوبة في ايجاد اتجاه واضح مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح.

وواصل ستوكس 600 مكاسبه من يوم الجمعة مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على زيادات نشطة لأسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى بفعل انحسار مخاوف التضخم وأسعار السلع الأولية مؤخرا.

وصعدت أسهم شركات التعدين 1.8 بالمئة لتقود المكاسب بين القطاعات في حين قدمت أسهم الصناعة والرعاية الصحية أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي.

وظلت التداولات متقلبة في الأيام القليلة الماضية بينما يحاول المستثمرون تقييم تأثير زيادة في أسعار الفائدة حول العالم وقفزة في ضغوط الأسعار على أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.

ومن بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم، قفز سهم بروسوس 15.7 بالمئة بعد أن قال مستثمر التكنولوجيا الهولندي إنه سيبيع تدريجيا حصته البالغة 28.9 بالمئة في عملاق برامج الكمبيوتر الصيني تينسنت.

وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وثقة المستهلكين في منطقة اليورو والقراءة النهائية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية.