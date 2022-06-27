مركز أبحاث لأرامكو في كاوست لتطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أرامكو السعودية أمس مركزها للأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (ARC KAUST)، لتطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

ويهدف المركز الذي يحتل موقعا استراتيجيا داخل الجامعة، إلى تسريع تطوير الحلول منخفضة الكربون لصناعة الطاقة باستخدام التحليلات المتقدمة.

وسيعمد مركز الأبحاث الجديد إلى نشر الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، من أجل تطوير أساليب مبتكرة لتطوير حلول منخفضة الكربون، وتمكين اقتصاد دائري للكربون.

وحضر حفل التدشين، النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، ناصر النعيمي، ونائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة كاوست، الدكتور كيفن كولين، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من شركات، سابك، وداو، وبترورابغ.

وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، المهندس أحمد الخويطر «يعكس حفل التدشين الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لمركز الأبحاث الجديد، نظرا لموقعه الذي يتيح فرصة فريدة لتعزيز تعاوننا مع جامعة كاوست، وتسريع تطوير أحدث التقنيات التي ستسهم في مستقبل منخفض الكربون لتعزيز الاستدامة».

وأضاف «إننا أمام تحد مزدوج، وهو أكبر تحد يواجهه قطاع الطاقة في الوقت الراهن، ويتمثل في خفض مستوى الانبعاثات المصاحبة لإنتاج الطاقة واستخدامها، مع تلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة في الوقت نفسه».

وتابع «استشرافا للمستقبل، تظل الشركة ملتزمة تماما بأداء الدور القيادي المنوط بها، في تقديم الدعم اللازم لتحقيق تحول راسخ وشامل في قطاع الطاقة، بينما تواصل تلبية احتياجات العالم من الطاقة. ولذا، يواصل خبراء أرامكو السعودية، في شبكة الأبحاث العالمية، ومنها مركز الأبحاث الجديد في كاوست، تقديم الدراسات النوعية التي تساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء ومستهلكي الطاقة في جميع أنحاء العالم، ودعم طموحنا للوصول إلى الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول العام 2050».

وقال الخويطر «ندرك أن الطريق التي نطمح إليها للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات لن تكون سهلة، ولكننا، رغم ذلك، نعلم أن أرامكو السعودية تتعامل مع هذا الأمر من موقع قوة، حيث تصنف كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج، ضمن أدنى مستويات الانبعاثات الكربونية على مستوى قطاع الطاقة، وتسعى الشركة إلى أن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، وفي صادرات الهيدروجين».

ويعتزم باحثو ومهندسو وعلماء مركز أبحاث أرامكو في كاوست، تطوير تقنيات جديدة في احتجاز الكربون، والهيدروجين/الأمونيا منخفضة الكربون، والمواد اللامعدنية.

يهدف المركز إلى تطوير تقنيات جديدة في:

