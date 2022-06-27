المياه الوطنية

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وبينت الشركة أن الرقم 8004411110، يوفر خدمات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للعملاء من القطاعين السكني والتجاري منها الاطلاع على الفواتير وطلب الصهاريج بشكل سريع ومتابعة الطلبات والإجابة على الاستفسارات.وحول الاختلاف بين الرقم الجديد، ورقم مركز أصدقاء المياه 931 الذي أعلنت عنه مؤخرا، قالت الشركة «إن931 مختص بالبلاغات عن الحالات الطارئة مثل الكسر وتسرب المياه وطفح الصرف الصحي».
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