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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المياه الوطنية أطلقت أمس رقمها المجاني بشكل رسمي بعد أن أطلقته بشكل تجريبي مطلع شهر أبريل الماضي.

وبينت الشركة أن الرقم 8004411110، يوفر خدمات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للعملاء من القطاعين السكني والتجاري منها الاطلاع على الفواتير وطلب الصهاريج بشكل سريع ومتابعة الطلبات والإجابة على الاستفسارات.

وحول الاختلاف بين الرقم الجديد، ورقم مركز أصدقاء المياه 931 الذي أعلنت عنه مؤخرا، قالت الشركة «إن931 مختص بالبلاغات عن الحالات الطارئة مثل الكسر وتسرب المياه وطفح الصرف الصحي».