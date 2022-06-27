محافظ المؤسسة

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وثمن الفهيد في بداية الاجتماع التعاون المشترك بين المؤسسة والبنك الدولي، مؤكدا أهمية التركيز على التوجهات الحديثة والمستقبلية للمهن والمهارات التقنية، فيما استعرض رئيس الوفد الملخص التنفيذي والتوصيات حيال ورش العمل المشتركة بين المؤسسة والبنك الدولي حول مستقبل العمل والمهار.يذكر أن الاجتماع تضمن عددا من التعاون المشترك بين الطرفين ويهدف لنشر ثقافة التدريب التقني والمهني وسيسهم في مستقبل مشاريع البنك الدولي حول مخرجات وبرامج المؤسسة.
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