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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد استقبل وفدا من البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع بحضور خبير اقتصادي أول ورئيس فريق العمل في الوفد محمد إحسان أجواد، وقادة التدريب التقني.

وثمن الفهيد في بداية الاجتماع التعاون المشترك بين المؤسسة والبنك الدولي، مؤكدا أهمية التركيز على التوجهات الحديثة والمستقبلية للمهن والمهارات التقنية، فيما استعرض رئيس الوفد الملخص التنفيذي والتوصيات حيال ورش العمل المشتركة بين المؤسسة والبنك الدولي حول مستقبل العمل والمهار.

يذكر أن الاجتماع تضمن عددا من التعاون المشترك بين الطرفين ويهدف لنشر ثقافة التدريب التقني والمهني وسيسهم في مستقبل مشاريع البنك الدولي حول مخرجات وبرامج المؤسسة.