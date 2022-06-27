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محافظ المؤسسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد استقبل وفدا من البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع بحضور خبير اقتصادي أول ورئيس فريق العمل في الوفد محمد إحسان أجواد، وقادة التدريب التقني.

وثمن الفهيد في بداية الاجتماع التعاون المشترك بين المؤسسة والبنك الدولي، مؤكدا أهمية التركيز على التوجهات الحديثة والمستقبلية للمهن والمهارات التقنية، فيما استعرض رئيس الوفد الملخص التنفيذي والتوصيات حيال ورش العمل المشتركة بين المؤسسة والبنك الدولي حول مستقبل العمل والمهار.

يذكر أن الاجتماع تضمن عددا من التعاون المشترك بين الطرفين ويهدف لنشر ثقافة التدريب التقني والمهني وسيسهم في مستقبل مشاريع البنك الدولي حول مخرجات وبرامج المؤسسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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