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وتناولت المباحثات أهمية دور المنظمة في دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال صناعة البترول والغاز وإثراء الصناعة البترولية العربية بالدراسات الفنية المهمة التي تساعد على تطويرها ومواكبتها للمستجدات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، التقى الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» علي بن سبت، الذي يزور القاهرة حاليا.وتناولت المباحثات أهمية دور المنظمة في دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال صناعة البترول والغاز وإثراء الصناعة البترولية العربية بالدراسات الفنية المهمة التي تساعد على تطويرها ومواكبتها للمستجدات.

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