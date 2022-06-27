السعودية للكهرباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت على جائزة برنامج الإبداع القيادي المستدام المقدمة من مؤسسة ريادة الأعمال (Entrepreneur Middle East) في حفل جوائز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2022، عن برنامجها لتطوير القياديين PEAK، وذلك خلال الحفل الذي استضافته مؤسسة ريادة الأعمال في دبي؛ بحضور قيادات ورؤساء ومديري المؤسسات المتميزة من دول الشرق الأوسط.

وأوضح نائب رئيس أول للموارد البشرية عبدالكريم الرشيد أن برنامج PEAK يشكل تجربة فريدة تدمج ما بين القياس والتطوير في بيئة واحدة ويهدف إلى تطوير القياديين في الشركة بأسلوب مختلف يواكب التوجهات الحديثة والتحديات المستقبلية واستحداث برامج عالمية وفق مقاييس أداء عالية؛ لتطوير الجدارات القيادية المعتمدة في الشركة وتعزيز دورها الريادي في تقديم برامج تطوير القياديين وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع أعرق الجامعات وبيوت الخبرة على مستوى العالم في جميع الجوانب القيادية والتي تسهم في تعزيز روح الابتكار والتطور في الشركة.



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