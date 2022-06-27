جمعية تبوك الزراعية ترفض الموافقة على القوائم المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت الجمعية العامة لشركة تبوك للتنمية الزراعية الموافقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي2021.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن الجمعية العمومية رفضت الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وعلى تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وعلى تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي2021، وعلى تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.

وذكرت أن الجمعية وافقت على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبين قانونيين، لمراجعة حسابات الشركة، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من عام 2023 وتحديد أتعابه.

وأشار البيان إلى أنه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لانعقاد الاجتماع الأول وذلك بالأسهم الممثلة في الاجتماع نظاما، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني عن طريق وسائل التقنية الحديثة 7,9% من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث أن نسبة الحضور المطلوبة للاجتماع الثاني هي بمن حضر من المساهمين حسب النظام الأساس للشركة.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

