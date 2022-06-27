شكرا لقرائتكم خبر «المصافي» تؤسس شركة استثمارية برأسمال 5 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسست شركة المصافي العربية السعودية شركة استثمارية تابعة ومملوكة لها بالكامل، متخصصة بالأنشطة العقارية والمالية والتقنية المالية والخدمات السياحية والإنشاءات العامة والتعدين واستغلال المحاجر.

وأوضحت شركة المصافي في بيان لها أمس أنها انتهت من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة السدو للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) المملوكة بنسبة 100% لها.

وأفادت الشركة بأن رأسمال الشركة الجديدة سيبلغ 5 ملايين ريال.

وذكرت أن مركزها الرئيس سيكون في مدينة جدة، مبينة أنها تحمل السجل التجاري رقم 4030475999.

وأشارت إلى أن نشاط الشركة يتمثل بالقيام بالأنشطة العقارية والأنشطة المالية والتقنية المالية والخدمات السياحية وأنشطة الإنشاءات العامة وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، ولفتت إلى أن الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال كل أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية والتراخيص اللازمة.

شركة السدو للاستثمار:







شركة ذات مسؤولية محدودة



مملوكة بالكامل لشركة



المصافي العربية السعودية



ملايين ريال 5 رأس المال



مقرها الرئيس مدينة جدة



مجالات عملها: