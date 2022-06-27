«الغذاء والدواء» تبحث مع مستثمرين تنمية المحتوى المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، مع عدد من رجال الأعمال والمستوردين، مجموعة من التحديات والاقتراحات بهدف تفعيل دورهم في تنمية المحتوى المحلي وتوفير وسلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات الغذائية والدوائية.

وشدد الجضعي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة في جدة ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل ومعرفة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين، على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات استراتيجية وتوحيد الجهود في الصناعات الغذائية والدوائية وصناعات الأجهزة والمنتجات الطبية.

وأكد بأن الهيئة تعمل مع جميع قطاعات السوق انطلاقا من مبدأ الثقة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحويل السوق المحلي لبيئة استثمارية جاذبة ومنتجة.

وعرض خلال اللقاء دور الهيئة ومبادراتها لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومنها تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية والتجميل والأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة ومتوسطة وعالية الخطورة إضافة إلى تجربة الهيئة العامة للغذاء والدواء في الفسح المركزي ودورها في جودة الرقابة وتطوير الإجراءات كما تم عرض رؤية «الغذاء والدواء» واستراتيجيتها القادمة لدعم القطاع الخاص وأبرز الخطط والمبادرات والمشاريع التي تستهدف المجالات التي تشرف عليها «الهيئة».