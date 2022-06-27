برنامج لتطوير قيادات القطاع اللوجستي بالشراكة مع ZLC وMIT

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية تقديم أول برنامج تنفيذي مخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات.

وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم أن البرنامج أحد البرامج النوعية التي تنفذ لأول مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجا تنفيذيا متخصصا، حيث يهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT، مشيرا إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 28 ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022) وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 13 ربيع الثاني 1444 (07 نوفمبر 2022) في مدينة سرقسطة بإسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرا -عن بعد- يوم الاثنين 27 ربيع الثاني 1444 (21 نوفمبر 2022).

واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقنا للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويرأس مجلس إدارة الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل.

برنامج تطوير القيادات في القطاع اللوجستي

3 مراحل

الأولى

عن بعد- 24 أكتوبر 2022 تستمر أسبوعين.

الثانية

بمدينة سرقسطة بإسبانيا 07 نوفمبر 2022 تستمر أسبوعين.

الثالثة

عن بعد- 21 نوفمبر 2022 تستمر شهرا.

الشروط:

